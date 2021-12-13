為強化救災能力及效率，消防署13日在桃園機場演練國家搜救隊搭乘專案包機，執行國際人道救援任務的動員測試，模擬狀況是日本發生強震後向我方尋求援助，消防署立刻出動90名搜救隊員、4隻搜救犬及8頓物資裝備，並搭乘包機直飛日本當地支援。
消防署表示，過去搜救隊前往國外時都是搭乘普通航班，因此人員裝備規模有限，日後搭乘大型包機時可裝載更多人員、後勤物資及以往無法攜帶出國的重型搜救裝備直飛災區，讓搜救任務更有效率，這也是消防署首次演練搜救隊搭乘包機出國值勤的假想狀況。
為強化救災能力及效率，消防署13日在桃園機場演練國家搜救隊搭乘專案包機，執行國際人道救援任務的動員測試，模擬狀況是日本發生強震後向我方尋求援助，消防署立刻出動90名搜救隊員、4隻搜救犬及8頓物資裝備，並搭乘包機直飛日本當地支援。
消防署表示，過去搜救隊前往國外時都是搭乘普通航班，因此人員裝備規模有限，日後搭乘大型包機時可裝載更多人員、後勤物資及以往無法攜帶出國的重型搜救裝備直飛災區，讓搜救任務更有效率，這也是消防署首次演練搜救隊搭乘包機出國值勤的假想狀況。
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