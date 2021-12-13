《GUCCI：豪門謀殺案》電影海報。（UIP提供）

著名電影導演雷利史考特打造新片《GUCCI：豪門謀殺案》，講述知名時尚王朝變遷的真實故事，全片設定在高級時尚與大規模金融交易的背景，篇幅橫跨Gucci豪門家族時尚帝國最動蕩不安的數10年，豪華的演員陣容包括曾獲金像獎提名的女神卡卡、亞當崔佛，金像獎得主艾爾帕西諾、傑瑞德雷托以及傑瑞米艾朗，還有莎瑪海耶克、傑克休斯頓。

為了尋找電影關鍵角色派翠吉雅雷吉亞尼古馳的演員，雷利史考特找上全球巨星女神卡卡，她曾經以在她的電影處女作《一個巨星的誕生》讓全球觀眾驚艷，她也以該片入圍奧斯卡金像獎最佳女演員獎，並且贏得1座最佳原創歌曲獎。雷利史考特說：「我開始對女神卡卡感到好奇，尤其是在看過《一個巨星的誕生》之後。她不但是個歌手、演員，也是她演唱會的製作人和主要創作者，而且她充滿了天馬行空的創意。當我們第一次見面時，我馬上就喜歡上她。」

女神卡卡在片中飾演作風強勢、野心勃勃且美艷動人的派翠吉雅古馳，和她在《一個巨星的誕生》中飾演天真無邪的年輕女歌手截然不同，但是雷利史考特和他的製片夥伴都相信，她是飾演派翠吉雅古馳的不二人選。

製片凱文華許說：「她為了飾演這個角色做了很多功課，而且從第1天就完全投入這個角色。她以非常細膩的演技展現派翠吉雅古馳各種不同的面向，她在整個故事中，從一開始對先生奉獻出無微不至的照顧和無怨無悔的愛意，一直到後來她展現的自信和野心，最後則幾乎呈現出精神錯亂和極度妄想的狀態。她把派翠吉雅的各種面向都詮釋得完全到位，而且整部電影都是透過她的視角展開故事。」