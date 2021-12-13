農委會委託台灣設計研究院辦理的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」，13日舉辦成果發表會，展現今年計畫輔導10家台灣小農新品牌與新商品的亮麗成果，同時也邀請消費者透過國產食材，更深入認識台灣小農與產地故事，來場在地微旅行。

農委會表示，「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」的成果，是由設研院、小農及電商的共同創作，期盼透過設計與美學，行銷台灣農產品，力挺在地小農。計畫在今年邁入第4年，以呈現台灣各地豐富食材為精神，除了持續透過品牌建立與包裝設計，讓消費者體會到農民投入生產的用心之外，更因應網購生鮮農產食品成為疫後新常態，運用文字與影像設計的魅力，把產地溫暖與食材滋味傳遞給消費者。

這次發表會共有10個輔導新品牌上市，產品涵蓋養殖水產、機能性蔬果、葡萄、芒果、紅棗、茶葉、咖啡、米食、芝麻等，例如以紅冠水雞形象做為品牌識別，搭配擬聲的趣味品牌－「咕穀」；彰化八卦山的國村咖啡莊園以跟著咖啡豆一起體驗陽光日曬溫度為發想，創造出新品牌「長日咖啡」；台東長濱40年老字號水產養殖企業新東洋養殖場則打造新品牌「藏濱」，不僅巧妙的與在地連結，也展現引進太平洋海水養殖、備受在地知名餐飲肯定的好食材價值。

除了協助小農在電商平台打造出更吸睛的自有品牌，今年計畫更特別針對蔬果箱商品進行企劃，除了透過設計規劃與蔬果保鮮研究，協助業者發展出提升品牌形象的電商蔬果物流箱設計，更導入成本分析、產品組合等概念，幫助業者挑選出最符合消費者食用與保存需求的蔬果箱，讓業者在發揮自身供應多元蔬果優勢、開拓網購新商機的同時，也能從消費者角度出發，讓蔬果箱更具賣點。