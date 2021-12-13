核四公投領銜人黃士修宣布，13日中午12時開始絕食，晚上7時抵達自由廣場，絕食到公投結果出來。他表示，他只有軀殼捍衛國家的民主與自由。（鄧博仁攝）

四大公投將在本周六登場，核四公投領銜人黃士修今日中午開始進行絕食行動，並宣示自己會絕食到公投結果出來為止，國民黨組織經營部主任兼代花蓮縣黨部主委黃原亮，晚上也趕赴台北市關心、探視。

黃士修從今天中午12點開始絕食，下午接著進行辯論和廣播的行程，並在晚上7點抵達自由廣場。由於他3年前曾絕食長達140個小時，若從今天下午起算，極有可能打破他的絕食紀錄。

黃原亮今晚赴自由廣場關心與探視黃士修，並提及自己3年前也曾前往中選會前探訪他，當時兩人素不相識，但心中卻認為這位年輕人真正是「愛國以命」，既不為名、更不為利，心中只有台灣的前途與發展。

黃士修上月獲國民黨花蓮縣黨部邀請，獻出他對四大公投的人生首場下鄉宣講，在地方獲得頗高的聲量。因此，黃原亮邀請他替花蓮縣黨部錄製公投錄音檔，明起將透過手機及室內電話播放到到12月18日投票日為止。

黃原亮認為絕食是意志力的極大考驗，今晚也請黃士修務必保重。黃雖感覺到體力沒有3年前那麼好，但1218這一戰，沒有退路，呼籲大家站出來，「拿回人民當家作主的權力」，並強調，「選擇沒有對錯，一切都向台灣歷史負責」。