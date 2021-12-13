洪都拉斯在人生劇展《月光下的回頭馬》再度與游安順合作。（公視提供）

人生劇展《月光下的回頭馬》製作人陳南宏（左起）、隆宸翰、洪都拉斯、導演薛朝暉、陳又瑄、黃柔閩、游安順出席媒體茶敘。（公視提供）

去年入圍金鐘4項大獎的《盲人阿清》原班人馬，由導演薛朝輝偕老搭檔洪都拉斯、游安順等人，取材鮭魚返鄉的「台商議題」，再推出魔幻寫實新作公視人生劇展《月光下的回頭馬》，並將於本週日晚間10時首播，導演偕洪都拉斯、游安順、黃柔閩、陳又瑄、隆宸翰等演員13日出席媒體茶敘，近兩年都入圍金鐘獎的洪都拉斯被問明年有沒有信心拿獎？他笑說：「不想再跟游安順同台演戲了，因為只要遇到他，每次都拿不到獎。」

洪都拉斯為戲下海學騎馬、削鳳梨、做麵包，徹底使出渾身解數，將失意台商演得唯妙唯肖，劇中他帶著略嫌臃腫的樣態與無奈情緒，呈現時隔20載後，景物依舊人事已非的滄桑感，他說「很不容易！10幾天能感受到主人翁數十年的改變」。

現實生活中，洪都拉斯回憶民國77年時，曾和藝人許效舜、郭子乾在節目《連環泡》一起演戲，製作人王偉忠最後卻沒跟他簽約，要他當編劇或剪接師，洪說：「自己明明比另外兩位帥，收到粉絲的信也很多，卻沒簽我，心中的失落和飾演這齣戲的主角，心境是一樣的。」

劇情描述20年前「洪哥」去大陸工作，交了女友拋棄家庭；20年後公司關廠返臺，他與女兒小月再見面已是前妻的喪禮。走投無路的他不知還能回去哪裡，在爛醉中，卻憶起從前曾帶小月去拜過一匹神馬……。為劇情需要，洪都拉斯下海學削鳳梨、做麵包，甚至獻出騎馬處女秀！他赴馬場練了兩個多小時，「馬近看好高大，我才知道什麼叫做高頭大馬！」最後他練到可以騎馬小跑步、左右轉，還開玩笑說「好有成就感，有錢我也要買一匹大馬」。劇組還請來曾在國際名導馬丁．史柯西斯在臺灣拍攝電影《沈默》的馬演員「忍者」，呈現魔幻寫實的神馬意象。

一場用瓦斯爐點菸卻不慎引發氣爆的戲，洪都拉斯也卯足勁勇敢上陣，他還透露，自己真的有過用瓦斯爐點菸的危險舉動。劇組原先也擔心這場戲拍攝，在將危險因素都排除後，最後大功告成，洪都拉斯也讚攝影師「厲害！在瞬間拍到了這剎那點菸過程」。

劇中兩位大叔洪都拉斯與《盲人阿清》獲男配角獎的游安順，一場返鄉後在田園間的戲，對話既洗鍊又饒富趣味與無奈，相當吸睛。洪都拉斯盛讚游安順說「金鐘視帝，永遠都是那麼的具有爆發力」。洪都拉斯拍攝完也有感地說「如果臺灣能做得好，誰想去對岸？但大家看得到的都是風光的、賺很多的，灰頭土臉回來的，其實大家都沒看到」。