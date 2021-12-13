謝佳見（左）、鬼鬼今出席公益活動。（勵馨基金會提供）

謝佳見及吳映潔（鬼鬼）今（13日）出席「愛勢擁抱 溫馨送暖」公益記者會，現場捐贈他們鍾愛的禦寒外套，一起送暖給弱勢家庭與弱勢婦女，陪伴他們度過寒冬，給予他們無形的溫暖與擁抱。希望透過此拋磚引玉的行舉，讓更多社會大眾拋出愛心，重視弱勢家庭及弱勢婦女，攜手傳遞社會的大愛。

擔任公益送暖大使的鬼鬼表示，今年因為疫情的關係，好多人的工作跟生活都受到影響，尤其看到這些弱勢家庭還有弱勢婦女們面臨今年寒冷的冬天想必一定更難度過，因此拋磚引玉捐出在韓國買的禦寒外套，回想當時正在跟2PM的玉澤演錄製實境節目《我們結婚了》國際版，覺得韓國天氣真的好冷，所以特別買了這件外套來保暖。

同樣站台擔任公益送暖大使的謝佳見則表示，當年他從馬來西亞隻身來台的時候，受到很多台灣朋友的照顧與送暖，因此希望現在在他有能力的時候，能夠幫助更多需要幫助的人。謝佳見捐出的禦寒外套是他在拍偶像劇《親愛的王子大人》，去日本沖繩取景時從台灣帶過去的。他回想起當時這件外套陪伴了他在冬天度過漫漫長夜又寒冷的拍戲時光，非常具有回憶價值而且是他很鍾愛的一件外套。

此次活動號召民眾捐贈的二手禦寒衣物共襄善舉，幫助弱勢家庭與弱勢婦女度過寒冬。除了謝佳見及鬼鬼公益站台，其他集團友好藝人明星包括陳庭妮、薛仕凌、曾之喬、郭書瑤、張景嵐、魏蔓、連晨翔、吳怡霈、盧彥澤等人均紛紛捐贈衣物。在眾人的愛心響應之下，共募集到了800件禦寒外套，同時也捐款新台幣10萬元給予勵馨基金會，希望在物質及實質上雙重的加倍捐助，讓今年的冬天特別溫暖，公益寒冬趕快退散。