隨著年末到來，許多民眾都在規劃耶誕節及跨年活動，而耶誕的重頭戲「交換禮物」總有熱烈討論，業者看準商機，推出各式創意搞怪的商品組合，其中神級零食「浪味仙」再度重磅推出的「歡巨大禮包」，內含最經典的「田園蔬菜風味」、在電影《永恆族》中被安潔莉納裘莉青睞的「海苔風味」，及期間限定「韓式部隊鍋」，共8包零食，2款新口味，搭配限量復刻版浪味仙抱枕，一推出就讓網友直呼CP值超高。

宜蘭食品表示，浪味仙「歡巨大禮包」歷經5次熱銷改版，從超紓壓大饅頭、浪味仙野餐墊，到超萌的小仙子耳機套，每次推出網路上都有各種開箱文。這次的限量「復刻Q萌浪味仙抱枕」，精選柔軟的短絨毛材質，觸感滑順，加上可愛外型，讓冬天的陪伴超溫暖。

歡巨大禮包內含8包暢銷口味浪味仙。（浪味仙粉絲團提供）

全新「歡巨大禮包」不僅包含實用可愛的Q萌復刻抱枕，還一次囊括所有最暢銷經典的口味，不需跑遍各大通路，就可一次擁有浪味仙最熱賣的口味，送禮自用兩相宜，也替耶誕節增添更多趣味感。