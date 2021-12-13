有台灣時尚教母之稱的江淑惠（Sophie），今（13日）因膽管癌逝世，她自1998年創立鈞霈公關後，為台灣時尚界注入了一池活水。90年代台灣精品環境發展羽翼未豐，Sophie成立的鈞霈公關則為台灣時尚界帶來一些新的觀念與刺激，她導入專業時尚經理人模式代理與操作品牌宣傳與活動，為各品牌打開台灣能見度。嚴格說起來台灣能有如此成熟穩定的精品市場與發展，Sophie功不可沒。甚至1999年Louis Vuitton中山旗艦店開幕活動也由鈞霈協辦，3000人時尚派對在當時蔚為風潮話題，也是當時東南亞區域最大的時尚派對，也讓國外精品注意到台灣市場的深不可測的消費實力。自2000年以後，台灣大大小小的時尚公關活動幾乎由鈞霈一手包辦。2003年，鈞霈也將事業版圖擴張至北京與上海，將同樣的時尚經理人模式導入中國市場，間接促進中國時尚市場的蓬勃發展。

現時台灣鈞霈仍持續操作精品公關相關活動與議題，Celine、Versace、Berluti、Loro Piana等都是鈞霈目前在台服務的精品對象。