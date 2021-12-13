「全明星籃球表演賽」暴風紅隊自主訓練。（寬宏藝術、好看娛樂提供）

「全明星籃球表演賽」將於2022年1月2日進攻小巨蛋，選手陣容集結《全明星運動會》第一、二季的籃球好手，搭配演藝界熱愛籃球的藝人們，組成一隊九人的夢幻籃球聯隊陣容。雷霆藍教練陳子威日前帶領選手禾浩辰、蔡昌憲、正義、傅孟柏、周予天、威廉及章廣成至政大，與前校隊比拚。經過這次的自主練習，UBA教練陳子威已經對1月2日比賽的「先發名單有想法了」，不僅如此；藍隊還有秘密武器「小鋼炮」，實力相當令人期待。

練習過程中，教練陳子威親自下場加入比賽，直接了解選手們打球的狀況及需調整的地方，更在場上指揮球員站位。他透露，目前已經對先發名單有些想法了，經過幾次自主練習，對藍隊很有信心「大概了解他們每個人的特色，跟他們在場上的角色定位；基本上浩辰會先控球，他比較了解場上其他人的作用」。

雖然藍隊主力球員禾浩辰沒有參加過《全明星運動會》，但運動實力備受矚目，HBL出身的他控球穩與隊友們配合良好，更與陳子威一起討論先發名單；不僅如此，這樣的表現也被隊員們拱「參戰《全明星》第四季」。他也表示「傷勢還是有點影響，沒有完全百分百的發揮出來，今天主要就是掌控球場上的節奏，也不太敢跳，同時也熟悉彼此的默契」。自主練習當天還有個亮點，那正是藍隊秘密武器小鋼炮「蔡昌憲」全場跑，實力讓陳子威驚豔。

而「暴風紅」HBL泰山高中教練廖文彬日前也帶領王家梁、李玉璽、張睿家、姚元浩、鐘承翰、潘君侖及吳念軒至泰山高中與校隊比拚；但教練卻與藍隊相反「先發名單都還沒想好」；不僅如此，實際下場練習的時候也因為戰術多變，讓姚元浩笑說「位置先不要換，我會亂掉」。

不過，《全明星籃球表演賽》是比照正規籃球賽事的表演賽，選手們私下不斷自主練習，「體力」更成為許多人關心的重點，其中張睿家就透露，「覺得紅隊體力沒有問題的，浩哥讓我蠻驚訝的，因為他從第一節打到第四節，沒下場」；對此，姚元浩則笑說「因為我剛剛四節全部打完，然後我在第四節的時候突然覺得自己腳有點不聽使喚，跑不了這麼快了；但我發現隊友有幾個體力更差，反而希望他們可以休息一下」。