專家擔心，澳洲北邊不遠的巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)，因為醫療系統極度欠缺，疫苗接種率極低，很可能會成為下一個Covid-19 變種病毒的滋養地。

衛報(The Guardian)報導，巴布亞紐幾內亞是澳洲最近的鄰國，兩者領土最近的托雷斯海峽(Torres Strait)僅4公里，因此人們擔心，要是巴紐出現新型病毒，旅客可能會將病毒帶到澳洲。

澳洲紅十字會的安德魯‧波羅斯(Adrian Prouse)說：「我擔心巴紐是下一個出現變種病毒的地方，該國疫苗極其缺乏，接種率不到5%，印尼也不高，略低於三分之一。」

兩個國家就在澳洲門口，要是真出現變種病毒，進入澳洲是旋即發生的事。

流行病學家史蒂芬妮‧華奇爾 (Stefanie Vaccher) 也相當擔憂，她說：「病毒的變種與人群的互動有正相關，在疫苗接種率低的人群中，病毒傳播和變異的機會更多。」

巴布亞紐幾內亞位在紐幾內亞島的東邊，西邊是印尼，該島面積78萬6千平方公里，是世界第2大島，僅次於格陵蘭。該島的原住民可能在4萬年前登陸並居住，之後文明就一直處於石器時代，在19世紀西方人發現該島嶼以後也沒有太多改變，因為島上的雨林非常繁茂，很難深入。

紐幾內亞島經常是人類學調查人類行為的主要參考地點，著名科普作家、美國國家科學院院士賈德‧戴蒙(Jared Mason Diamond)在40年前進行鳥類研究時來到紐幾內亞，與當地原住民互動，逐漸有了一套人類學脈絡-「環境決定論」，出版了《第三種猩猩》與《槍砲、病菌、鋼鐵》，成為長銷書。

巴布亞紐幾內亞在全球流行疾病也難以悻免，截至目前為主，官方所公布的死亡人數為573人，約有 3.5萬起病例，但可能嚴重低估，因為檢測率低和對該病的污名化，巴紐的疫情可能有巨大的黑數。