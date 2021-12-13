三福化（4755）伴隨基礎化學品擴展新應用、反應成本漲價策略加持，10、11月營收聯袂改寫新高；第四季營運蓄勢挑戰超越傳統最旺季第三季表現。三福化認為，高價原料時代來臨支撐產品售價，加上半導體產業維持高度成長，明年第一季營運表現延續今年第四季，全年營收約成長逾25％，以50億元為挑戰目標。

三福化表示，目前TMAH年回收量約7200噸，配合國內產業成長，著手進行擴產，新增5千噸產能將明年三季開出，產能提升到1.22萬噸，另5千噸產能開出時間點落在2023年。

三福化今年營運以精密、新興化學品為衝刺焦點。前三季獲利年增22％，E3.69元；前11月營收42.67億元、年增22％。法人預期今年EPS可望賺進半個股本。

三福化指出，精密化學品（剝離液/研磨液/蝕刻液、電子氣體、溼式化學品）營收比重由第一季57％拉高至第二季63％，第三季持續推進達65％。精密化學品目前供應產業以面板業占比4～5成為主，半導體約2成，明年成長動能主要來自於半導體產業，約有26～33％成長空間。

新興化學品主要業務為顯影劑（TMAH）廢液回收，工程收入也是以協助客戶設置顯影劑廢液回收工程為主，營收比約12～14％。顯影液（TMAH）回收涵蓋12個廠區；其中，半導體占比由去年9％攀揚至11％，業務年增幅度達33％。

此外，三福化基礎化學主要產品環己胺（CHA）、雙環己胺（DCHA）、對羥苯甲酸（PHBA）；DCHA透過日本客戶打入原料藥市場，至於PHBA則是有工程塑膠新應用，可用於LCP薄膜手機軟板天線。