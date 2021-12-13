日本色情產業在全球擁有不凡地位，不過台灣AV近年逐漸盛行，聲量也越來越高，就有網友發文問：「為什麼台灣AV無碼還被日本騎兵AV壓著打？」吸引不少人留言討論，就有老司機直接點出2大關鍵，分別是日本AV產業一直是世界領頭羊，再來就是女優的表現。

台灣AV近年相當盛行，自稱「老濕姬」的YouTuber米砂（Misa），日前就投入百萬成本製作成人版《魷魚遊戲》，不只高度還原劇中場景，還找來多位熱門女優演出，影片一上線就湧入大量網友觀看，還造成平台一度當機。現在連網路紅人鄧佳華也轉戰成人界，他和成人平台「TWAV」合作，並和170公分的長腿女優苡若一起拍片。

台灣AV話題逐漸引發風潮，也吸引一位網友在網上好奇以「為什麼台灣AV無碼還被日本騎兵AV屌打？」為題發問，該網友提到，日本AV大部分都會打馬賽克，但明明大家都愛看無碼片「那為什麼他們在看過台灣AV後，還是覺得日本有碼比較好看？」

發文吸引鄉民熱議，紛紛留言：「臉，身材，劇本，分鏡，鏡頭都差很多」、「產業都是要慢慢耕耘很難一步登天」、「日本有碼也贏無碼啊，打光就差很多了」，就有老司機點出2大關鍵，分別是日本發展AV產業多年，在劇情、運鏡等整體技術，一直都是世界領頭羊地位，以及女優的專業表現，「國產AV重新起步也才兩年時間」、「日本都發展四十年了吧」、「日本女優都超正」。