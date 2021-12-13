新北市長侯友宜對公投態度，遭自家藍營圍剿，侯友宜13日在臉書發文貼文「我對公投的看法」，他認為從小到大考試題型充斥著是非題、選擇題，被填鴨長大的父母努力培養孩子思辨論證能力，卻有大人們走向回頭路，繼續對人民填鴨。侯強調，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，本該是一個一個議題就事論事，演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，相信人民都厭煩了，都累了 。

侯友宜說，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

「我們沒有繼續內耗分裂的本錢。」侯友宜說，台灣幾十年來逐漸失去的，是彼此之間那份單純、信賴、團結的感情，投入公職數十載年，始終保有為人民、為國家付出奉獻的熱情，現在走到了人生後半段，更要持續堅守大半輩子以來的不變的價值理念，凡事都要把國家、人民的利益擺在最前面，爾後才有黨、才有派，至於他個人可以完全置之度外，這樣的信念，一路走來 ，不曾改變 。

以下是侯友宜臉書全文：

《我對公投的看法》

我思故我在 ，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。

在最早喊出自由、平等、博愛的法國，他們的高中生必經一場哲學大會考，四個小時，只有一道題目。有一年題目是「所有真理都是最終確定的嗎？」你以為學生會愣在那邊想半天？不，大多數學生四個小時毫不浪費，洋洋灑灑寫下十來頁的邏輯思辨；你以為寫的都是老師課堂教過的標準答案嗎？不，因為那是老師給的答案，不是他自己的答案。

從小到大，我們的考試題型充斥著是非題、選擇題，數十年來，大家對於這種填鴨式教育越來越反抗。於是被填鴨長大的我們，為人父母後，開始拒絕孩子的思想再被束縛，轉而積極去培養孩子擁有思辨論證的能力，怎麼現在卻有大人們走向回頭路，繼續對人民填鴨？本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了。

公投法第一條規範的很清楚：「依據憲法『主權在民』之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法。」換句話說，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。

不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

我跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望。曾幾何時，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天。這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、 堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。

最近看了一本書＜我父親。那麼老派，這麼多愛＞，在書中讀到一段話『一個非常平凡的父親，平凡到，他明明很愛我，卻從來不知道怎麼表達最恰當，他僅僅是一個大兵，教育程度很普通，他也不是一個勵志故事的父親形象，他也沒有創作出驚人事業。不是，他只是平凡的男人，平凡的先生，平凡的父親，平凡的軍人而已。他平凡到，走在路上，你也不會太注意到他。』我爸爸也是這樣的一個人，他的一生平平凡凡地來，安安靜靜地走，他就是一個大時代裡平凡的縮影。經過戰亂悲歡離合的他，更懂得珍惜得來不易的恬靜生活，為了妻小，甘願平凡，做一個賣豬郎，別無他求，只盼能得一個靜好歲月，這不也是現在國家每一位人民所希望的嗎？

我們沒有繼續內耗分裂的本錢。台灣幾十年來逐漸失去的，是彼此之間那份單純、信賴、團結的感情，我們要把我們的古意、善良、純樸找回來，一起向前走！投入公職數十載年，我始終保有為人民、為國家付出奉獻的熱情，現在走到了人生後半段，更要持續堅守大半輩子以來的不變的價值理念，凡事都要把國家、人民的利益擺在最前面，爾後才有黨、才有派，至於我個人可以完全置之度外，這樣的信念，一路走來，不曾改變 。

人生到了六十一歲才出來選舉，為的也是那份從當警察第一天起就想保家衛國的初心！我告訴自己一定要盡最大的力量守住的人民健康、國家的安定、產業的發展，讓這塊土地上的每一個人歲月靜好、安居樂業。