後疫情時代市場變化快速，不少企業因此啟動數位轉型，精誠資訊（6214）轉投資的雲端公司銓鍇國際創辦人暨董事長何鴻汶表示，銓鍇專做AWS雲端服務，是近兩年受惠於疫情帶動企業轉型，今年營收翻倍、客戶數量年增七成。今年9月則在高雄成立辦公室，將結合精誠中南部既有業務、人力資源，聚焦中南部製造業上雲的腳步與商機，目標要在3年內將南部營收拉到北部70％的水準。

銓鍇是2011成立，是AWS在台的首位合作夥伴，今年獲得精誠入股，投資約25％，以整合雙方資源和人才整合下，提供客戶更好的雲端服務和諮詢、協助產業數位轉型。何鴻汶在創立銓鍇之前，則是在台灣固網、台灣大哥大等公司任職，熟悉網路環境建置、資訊安全系統規劃等，擁有逾10年電信產業經驗。

以目前來說，銓鍇的營收占比分為雲端（占約60％）、地端IDC機房（占約20％）以及資安3大塊，客戶則涵蓋如汽車業、製造業、生技類、電商類、遊戲等。受到疫情以及企業轉型帶動，今年雲端營收將有望提升到八成。而與純雲端的競爭對手相比，銓鍇擁有自建機房以及自有的資安團隊，雲地整合能力完整，對於純地端的客戶要轉型上雲時，也更能掌握痛點。

銓鍇今年獲得精誠投資，何鴻汶表示，精誠擁有龐大的客戶群，包括零售流通、製造業、金融業都是精誠深耕的強項，銓鍇則聚將在雲端、機房以及資安3大面向的技術，雙方攜手後，可幫助客戶更順利遷移上雲，銓鍇也能提供相應的顧問服務。此外，精誠今年第三季推出CMP雲端管理平台，整合80項自有雲服務解決方案，銓鍇也能將產品放至平台上銷售，發揮合作綜效。

何鴻汶表示，銓鍇今年拓展南部據點，主要是觀察到中南部當地企業過半都已是二代接班，對於數據化、雲端化接受度相對較高，此外，疫情過後讓不少中南部製造業公司開始更關注遠距工作、無人工廠的重要性。目前銓鍇將聚焦建立中南部團隊，透過與精誠當地資源結合，期望在未來3年內，將把中南部營收可以拉到北部營收約7成左右。

展望接下來營運，除了2022年將持續深耕中南部以外，何鴻汶也指出，銓鍇現在的主要營收來自於台灣、香港兩地，未來考慮出海，期望跟著政府南向政策以及台商遷移腳步，陸續進到越南、新加坡等地。