近年來，國際軟體大廠如Goolge、微軟相繼來台灣設立資料中心，雲端服務廠商銓鍇國際創辦人暨董事長何鴻汶認為，雲端是載體，國際軟體大廠來台灣設立機房，將有望縮短企業的反應時間。機房的落地深耕，加上台灣擁有硬體優勢，軟硬整合之下，對台灣產業發展將是正面影響。此外，何鴻汶表示，台灣是少數5G已經開始商轉的國家，機房落地將帶動更多元混合雲的架構，台灣將能做為更廣泛場景的試驗場，對於未來台灣發展自駕車、智慧家庭、智慧城市，將可以更快的實現。

銓鍇於2011成立，是AWS在台的首位合作夥伴，何鴻汶過去在電信業工作逾10年，期間觀察到產業的不彈性以及資源浪費，是客戶的一大痛點，常常發生資源浪費的問題，相比之下，雲端相對來說更為彈性化。看到這一趨勢，何鴻汶隻身飛往新加坡與AWS談代理，成為AWS在台灣首間reseller partner。

而今年受到企業積極轉型上雲，以及疫情推波助瀾，銓鍇今年營收翻倍成長，客戶數量年增七成。同時也獲得AWS兩項獎，而今年7月初經濟部中小企業處推出的台灣雲市集，銓鍇也是第一個上架AWS服務的雲代理商。

何鴻汶表示，銓鍇營收主要分三大塊，包括雲端、地端以及資安，今年受到企業轉型帶動，雲端營收占比將有望從60％成長至80％。今年第三季，銓鍇也在南部設點，預期將透過與精誠資訊的合作，把握南部傳統製造業客戶上雲端的商機。

不過，在競爭激烈的雲端市場中，銓鍇如何打造差異化？何鴻汶表示，各家業者商業模式大同小異，「重點在於可以提供給客戶哪些加值服務」。他說，銓鍇期望可以成為企業的「雲端數位長」，而不是「雲端供應商」，站在對方的角度去思考各方利害關係以及投資效益，才能維持客戶黏著度，並與客戶一起成長。

而針對近年來國際軟體大廠持續來台設立資料中心，何鴻汶則認為，雲端是載體，有機房在台灣落地，將縮短企業的反應時間，也能延伸更多科技應用，包含自駕車、無人電車、智慧城市、AIoT物聯網等發展。機房在台灣的落地深耕發展，對於整體產業發展來說是正面影響。

此外，台灣也是少數5G啟動商轉的城市，機房落地將帶動更多元混合雲的架構，台灣將能做為世界更廣泛場景的試驗場，對於想進軍歐美市場的企業效益也更高。