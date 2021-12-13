為了遏止Omicron變種病毒擴散，英國12日將新冠疫情警戒等級從第三級提升至次高第四級，這意味著：該病毒傳染風險高，令公衛體系面臨更嚴峻壓力。英國首相強生警告，兩劑疫苗無法提供足夠防護力，呼籲年滿18歲的民眾應在新年前接種加強劑。

英國疫情警戒共分五級，第一級最輕微、第五級最嚴重，後者代表醫療服務瀕臨崩潰。醫療專家警告，未來幾周住院人數恐激增，促使英國提高警戒等級因應。

在英國宣布提高警戒等級後，強生隨即對全國發表電視談話，警告「Omicron浪潮正襲來」，承諾加快第三劑疫苗施打，方法包括增設接種站與動用軍方協助等。

英國政府13日表示，Omicron病毒正以「驚人速度」傳播，如今約佔首都倫敦感染人數的四成。若照目前每2～3天確診翻倍速度蔓延，除非當局採取適當因應措施，否則到今年結束前，英國Omicron確診數恐達百萬。