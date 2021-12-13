亞太電信Gt TV年度排行榜出爐！今年因疫情影響下，在家休閒娛樂時間增多，掀起OTT收視熱潮，Gt TV今年9月起推出TV版大螢幕功能，打開大電視、平板、手機即可隨選隨看，跨螢幕策略奏效，加上眾多精彩豐富影視內容助攻，與去年相較，Gt TV累積總觀看人次成長109％、總觀看時數更大幅飆漲125％。

亞太電信並於13日宣布，即日起Web網頁版正式上線，跨裝置、跨平台支援更為全面。目前透過手機、平板、機上盒、智慧電視、瀏覽器都能隨時收看150台電視頻道、4K多視角演唱會、強檔院線片、知名戲劇等數千小時隨選隨看影視內容。

亞太電信12日獨家聯手杰思國際娛樂舉辦本土搖滾樂團四分衛4K多視角新歌首唱會，四分衛的高人氣帶動Gt TV新註冊用戶數增加1成。與前次演唱會相比，線上觀看人次大幅成長4.3倍、線上觀看時數成長3.8倍，雙雙創下收視新紀錄，線上、線下粉絲全嗨翻。

根據Gt TV年度收視統計顯示，今年累積總觀看人次較去年成長109％、總觀看時數更大幅飆漲125％，其中最受歡迎影視內容為新聞節目，5月疫情升溫，民眾高度關注時事，推升新聞頻道搶下年度收視第一，其次為動漫卡通及冒險動作電影。

另外，今年與台灣最大電影發行商車庫娛樂持續合作，擴大好萊塢院線強片陣容，年度排行電影由動作巨星傑森．史塔森主演的動作片《玩命鈔劫》拿下第一、《最後防線》及《屍速列車：感染半島》則名列二、三名。

Gt TV除擴大影視內容外，介面功能也應市場需求改版升級，今年9月起開放TV版大螢幕功能，視覺聽感享受更舒適，短短三個月大螢幕使用率已近2成，且用戶偏好於晚間時段觀看電影。

Gt TV於12日晚間獨家聯手本土搖滾樂團四分衛及杰思國際娛樂，於台北三創生活園區舉辦【轉轉轉大人】新歌多視角直播首唱會，四分衛於現場帶來多首新專輯曲目，無法到場的粉絲也能藉由Gt TV透過5G網路觀看高畫質演唱會，還能自選觀賞視角，零時差體驗演唱會「搖滾區」的沉浸感，並首度開放粉絲線上留言功能，有效拉抬Gt TV新註冊用戶數增加1成，線上觀看人次與線上觀看時數均創收視新高峰。

亞太電信表示，4K多視角演唱會備受消費者好評，已成為Gt TV極具代表性的招牌內容，自2020年10月舉辦首場演唱會以來，迄今已累積包括金曲歌后艾怡良、四分衛樂團、董事長樂團等25組藝人演出，觀看時數近1900小時，明年將繼續帶來更多精采的演出。

迎接跨年、農曆新年等連續假期到來，在家追劇、看電視解悶不無聊，Gt TV即日起限時推出雙館（電視館、隨選館）6個月只要688元限時促銷優惠（原價1500元），等於一天不用4元，即可盡享150台電視頻道、4K多視角演唱會、好萊塢強片、知名戲劇等數千小時隨選隨看影視內容。