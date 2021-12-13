年關臨近，大陸多地地方政府傳出要求「就地過年」，能否返鄉過年成為廣大民眾關心的話題，不過，大陸疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光表示，「我覺得絕大多數，該回家可以回家」，但曾光也提醒，如果回家路上還是要注意防控。

近期，河北張家口、廣東中山等地已經發出通知，建議黨政機關、事業單位和國有企業幹部職工要率先示範，一律在就地過年、不出境，不前往高風險地區，儘量不離開當地。

曾光認為，年關臨近，「我覺得絕大多數，該回家可以回家」。不過他提醒，回家路上要注意防控，沿途戴好口罩，甚至可以戴上眼罩，多洗手。

曾光指出，春節回家是一個籠統的問題，需要綜合考慮。到時候是否能夠順利回家還要看多方面的因素，比如健康碼是否是綠碼、所在的城市的風險級別等。但他也稱，如果回家沒有急事，最好還是就地過年。

《環球時報》總編輯胡錫進12日也在其個人微博上發文稱，「不要輕易要求就地過年」，他認為，安排如何過年的權力不應僅屬於各地基層政府，而應當由大陸國家衛健委做出全國性指導，各省根據本地實際形成政策，區縣鎮如果推行影響到公眾生活的特別過年政策，需得到省級政府的批准。

上述文章引來1.6萬人次點讚，並湧入千餘則留言，許多民眾贊成胡錫進說法，多數都是點讚胡錫進的說法，有網友稱「動態清零是為了盡可能不影響大家正常生活，『一刀切式』的防疫是本末倒置」，也有網友表示已3年沒回家過年，多位網友更批評「基層政府懶政」是造成民怨的主因。

四川在線－天府評論今日（13日）也刊發評論稱，要堅決防止「就地過年」上升為剛性和政策的要求，以免成為「一刀切」，給少數切實有需要回家過年群眾添麻煩；再者，凡事皆有度，過猶而不及，避免出現「反彈效應」。