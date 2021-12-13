桃園警分局12日晚稽查轄內移工餐廳，查到舞廳超收、未帶小黃卡、舞客持毒等，全都依法送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局12日晚稽查轄內移工餐廳，查到舞廳超收、未帶小黃卡、舞客持毒等，全都依法送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局12日晚稽查轄內移工餐廳，驚見桃園區大同路的移工餐廳，不但超收，也有舞客未攜帶小黃卡，還有2名失聯移工，另有越籍移工被查獲毒咖啡包，全都依法送辦。

桃園警分局表示，為淨化轄區治安、防制酒醉鬧事案件發生，以及強化防疫稽查，每周六、日或連續假日，針對轄內移工易聚集的小吃店及大型舞廳規畫專案臨檢勤務，藉由警方的強勢執法作為，約制店家不得有非法營業的情事，並恪遵「三不得兩通報」原則，遇有衝突、爭吵等狀況應立即通報警方到場排除。

桃園警分局說，昨天深夜臨檢大同路某移工舞廳時，根據樓地板面積，這家舞廳規定容留人數為290人，但是清點發現有299人入場消費，已超過規定，警方依桃園市特定場所容留人數管制自治條例製作稽查表後，將交由建築管理處裁罰，若經書面勸導、限期改善仍未達標，依法得處建築物使用人或管理權人1萬至10萬元不等罰鍰。經限期改善，屆期仍未改善者，得按次連續處罰；若情節重大者，並得勒令停止營業或使用。

警方也針對現場299人逐一盤查，意外發現越南籍陳姓移工身上竟然有毒品咖啡包，他辯稱為工作提神準備，警方訊後依毒品罪送辦；另現場有名女移工攜帶大量紅包、現金，經查詢得知，她與同鄉友人到舞廳慶生，這些都是朋友贈送的生日禮物。另有因防疫無法返國卻未申辦延長居留的2名越南籍失聯移工，另有1名移工未攜帶小黃卡違反防疫規定，全依規定移請相關單位裁處。

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