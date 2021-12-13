外交部今天證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）議員將於近日內率團訪台，這是繼法國參議院友台小組主席李察參議員今年10月率團來訪後，再度有法國國會議員組團來台灣訪問。

法國參議院友台小組主席李察訪問團應我國政府邀請，今年10月6日至10日才剛率團訪問台灣。當時訪團成員除團長李察外，還包括友台小組兩位副主席布依松及喬瑟芙、外交暨國防委員會副主席卡迪克等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛。

李察訪問團訪台期間還晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮等人，也會晤了經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，並參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施。

台法關係升溫，法國國民議會11月29日也通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，肯定法國政府持續支持台灣參加國際組織，法國外交部國務部長Jean-Baptiste Lemoyne也重申，支持台灣有意義參與國際組織的立場。

外交部發言人歐江安今晚也證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）議員將於近日率團訪台。我國政府表達誠摯歡迎之意。「如果有進一步消息，將適時正式對外宣布」。