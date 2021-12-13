資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位與學位造假問題，遭總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪。台北地院日前開庭，彭的律師張靜當庭聲請傳喚前總統陳水扁作證，引發外界關注。而陳水扁今日作出5點聲明回應，部分媒體和名嘴刻意炒作他將以證人身分被傳訊，委無足取。對此，黃暐瀚也分析阿扁拒絕出庭的原因。

陳水扁今（13日）在臉書發出以下5點聲明：

一、阿扁從來沒有說過請人「喬」補發蔡總統博士證書的事，所謂「喬」事，那是有心人的不當解讀，絕非事實。

二、2019年留英博士黃國俊因病辭世，好友告知噩耗，順便談到黃國俊曾找LSE前院長紀登斯幫忙處理補發事宜，究竟事實真相如何，阿扁並不清楚。

三、阿扁聽來的間接傳聞就這麼多，哪來的「藏」了核彈？

四、部分媒體和名嘴刻意炒作阿扁將以證人身分被傳訊，並危言聳聽意圖分化破壞蔡總統與阿扁的感情，委無足取。

五、多件扁案因阿扁健康因素停止審理，阿扁自不可能違逆醫囑，冒著生命危險去作與案情無影響的證。

對此，黃暐瀚13日在《中天新聞》節目「大新聞大爆掛」談及此事，提出3點分析表示。第一，阿扁這篇聲明，等於跟庭上表示他就算出庭，也只會講聲明中的內容，因此拒絕出庭要求，也不要找他當證人。第二，阿扁現在是保外就醫的狀態，而是誰讓他保外就醫的？他怎麼可能跟蔡英文總統撕破臉。第三，他有觀察到，有很多網友每天都在追蹤彭文正談論文門和一些新聞時事，追查同一個議題快3年，他個人很佩服彭文正老師的毅力。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚續指，他個人認為，整起事件最關鍵的問題還是在LSE(倫敦政經學院)，他強調，自己很少談這件事，但LSE也確實有頒學位給蔡英文，雖然雙方目前官司纏訟中，但他覺得，在蔡英文總統還沒下台前，應該是不會有具體成果。

黃暐瀚直言，不管論文門團隊怎麼打，例如寫論文過程不嚴謹和瑕疵，但LSE確實有給學位，這件事若沒有被推翻，是傷不到蔡英文的。