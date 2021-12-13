中華茶文化歷史悠久，身兼中華茶業協會副理事長的傳麒國際董事長劉震華，近幾年積極推廣茶文化，今年不僅在新竹縣竹北市設立「華香藝術會所」，更插旗台中市北屯區設立「蓁湘雅苑」，營業項目除了藝術品、字畫、普洱茶與地方茶品、沉香、老酒，並策劃了茶藝與花藝人文講座課程，成為台中推廣茶藝、花藝的新據點。

事實上，劉震華創立「華香」品牌，源自於年少時的興趣，退伍後開始接觸茶品與泡茶，時常會到熟悉的茶行喝茶、買茶，也開始接觸品酒等文化，開啟了收藏好酒、好茶的創業之路。

由於好茶、好酒、好藝品需要推廣更多同好欣賞，劉震華2010年於新竹市設立「華香堂」，將本身收藏多年的藝術品匯集於一堂，打造展示與文化推廣的平台；此外，為了活動策劃需求，劉震華2016年又於新竹縣橫山鄉設立「華香園」，專辦大型茶會與提供慈善公益團體活動使用，同年還取得日本皇家御用金銀器國寶大師－石黑光南亞洲區唯一代理。

所謂尋茶千里，只為杯中香。劉震華多年來為了推廣茶文化，目前加入中華茶藝聯合促進會與中華茶業協會，分別擔任常務監事與副理事長，尋找品質優異的好茶。他說，茶界好友教學相長，大家一起為中華茶文化盡一份心力，也是為眾多的茶友尋一泡好茶。