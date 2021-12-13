嘉義縣推打莫德納送100元禮劵，今、明兩天在全縣16處全聯門市推打莫德納送百元禮劵，方便下班購物民眾打疫苗。（呂妍庭攝）

嘉義縣推打莫德納送100元禮劵，今、明兩天在全縣16處全聯門市推打莫德納送百元禮劵，方便下班購物民眾打疫苗。（呂妍庭攝）

嘉義縣推打莫德納送100元禮劵，今、明兩天在全縣16處全聯門市推打莫德納送百元禮劵，方便下班購物民眾打疫苗，其中朴子市嘉朴門市不到晚上6點，號碼牌發放已逾百人，更有一群越南籍朋友因為好姐妹范氏夢號召，從各地組團來打疫苗，范氏夢還在現場熱心擔任通譯，提醒越南籍朋友們接種疫苗前後的注意事項。

「感謝台灣政府的關心，讓同鄉都能打到疫苗，還發送禮券！」范氏夢說，今日到場同鄉有些來台灣當移工，有些來探親，為接種疫苗，各自從屏東、南投、台南、新竹等地到朴子，范氏夢還多次鞠躬感謝縣政府及移民署協助。

范氏夢說，越南籍同鄉若未持有居留證或是逾期移工，根本不敢出來打疫苗，於是她透過臉書分享相關資訊，請有意願接種疫苗的同鄉呼朋引伴一同前來，大家先利用臉書與她聯繫，再進一步透過移民署協助查找資料、確認身分後，今天才一同接種疫苗。

除了找大家一起來打疫苗，范氏夢也集結同鄉的全聯禮券共同做愛心，由她負責採買泡麵、米等民生物資，再寄回越南捐贈弱勢民眾，既熱心又有愛心。

今傍晚，嘉義縣長翁章梁也特地到嘉朴門市關心現場施打情形，衛生局長趙紋華說，嘉縣第1劑疫苗涵蓋率已達77.3％，第2劑約61％，18歲以上尚未接種過COVID-19疫苗者或接種第1劑莫德納疫苗滿4周、第1劑AZ疫苗滿8周者，應盡快接種第2劑，已完整接種2劑疫苗滿5個月的鄉親，若再追加1劑莫德納，保護力會更好。

嘉縣繼「接種莫德納送健康米」後，今、明連續2天在16處全聯門市全面設站開打，免預約隨到隨打，每日前100名送百元禮劵，全聯也加碼送麵包及礦泉水，接種時間特別安排下午4點至7點半時段，方便民眾下班買菜購物順便接種，趙紋華說，近日本土疫情再現，提醒民眾不要輕忽，應在農曆春節前完成完整2劑或3劑疫苗接種。

此外，縣府在11日至12月19日也啟動「山海觀光景點假日接種站」，18日上午在阿里山火車站，19日上午在東石漁人碼頭，下午在布袋魚市場，鼓勵全台民眾來嘉義旅遊打疫苗，同樣送百元禮券。