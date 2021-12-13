律師林智群臉書發文評論台大男面試華碩遭羞辱事件，竟釣出本尊親自回應。（翻攝林智群臉書）

一名台大資工系畢業的網友，在PTT分享自己2019年到華碩AICS（AI研發中心）應徵，遭面試主管羞辱的故事，引起熱議。律師林智群也在臉書發文分享他對此事的看法，有網友留言轉貼一則Dcard文章並發問：「該不會是同一個人吧？」，豈料，竟然釣出事件男主角、鄭姓「台大資工男」親回：「不是，我沒交過女朋友」。

這名台大資工系畢業的網友8日在PTT表示，2019年被獵人頭公司邀請去華碩面試新加坡的職缺，說年薪200萬元，前一至三關面試都還算順利，但到了第四關時，面試的主管頻頻吐槽、羞辱他，每講一句話，面試官就酸一句，「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」還酸他Gmail帳號太長，就連問薪資待遇時，面試官不僅不講，還嗆原PO只是個新人，問什麼待遇。

律師林智群發文指出，看完對話，唯一讓他覺得不ok的，是面試者問薪水時被輕蔑的對待；至於面試官講話是直了一點，但還不算到尖酸刻薄的程度，如果這樣都沒辦法接受，那不進去也是對的，那只是代表你的風格跟這個公司不一樣，沒什麼對錯。面試，不只是公司面試員工，員工也在面試公司，如果覺得彼此調性不對、頻率不合，也不用勉強自己。

這篇文章下面有網友分享一篇Dcard文章連結，並發問：「該不會是同一個人吧？」，豈料，另一名網友竟回：「不是，我沒交過女朋友」，讓林智群也驚呼：「本人出現了」。

點進這名網友的臉書，可發現他坦然承認自己就是在PTT發文的台大資工男，還PO出自己以及面試官的真實姓名，並表示面試文引發討論後，很多人跑來找他加好友。