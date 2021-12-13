新北市長侯友宜對公投態度，遭藍營自己人圍剿，侯友宜13日在臉書發文貼文「我對公投的看法」指出，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，本該是一個一個議題就事論事，演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，相信人民都厭煩了，都累了。對此，同黨台北市議員徐巧芯表示，自己尊重所有人的投票意願，而重點是12/18要出來投下神聖的一票。

侯友宜在臉書上表示，我思故我在，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於思想應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。

侯友宜指出，從小到大，我們的考試題型充斥著是非題、選擇題，數十年來，大家對於這種填鴨式教育越來越反抗。於是被填鴨長大的我們，為人父母後，開始拒絕孩子的思想再被束縛，轉而積極去培養孩子擁有思辨論證的能力，怎麼現在卻有大人們走向回頭路，繼續對人民填鴨？

侯友宜直言，本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了。

對此，徐巧芯在臉書上表示，自己說過很多次，尊重所有人的投票意願，重點是12/18要出來投下神聖的一票。徐巧芯指出，她的選擇是「四個同意」，這幾個月以來我們反覆的向民眾說明持此主張的原因，接下來的幾天我也會在街頭上繼續努力演講，說服更多人出來投票，「最後五天，大家加油！」