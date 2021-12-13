身障男負氣離家迷途，熱心店員和八德警助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德區一名年約20歲的身障男，12日傍晚外出卻迷路，到超商向店員尋求協助，警方獲報到場，但男子無法溝通，警帶回警所，正好其母著急跑進派出所尋人，看見兒子當場如釋重負，感謝警方和熱心店員協助。

八德派出所巡邏員警詹偉唐、劉采葳接獲熱心的店員報案稱，在八德區廣興路超商內有男子需要協助，警方到場後發現身障男迷路，卻不知道家裡的電話，也無其他聯繫家人的方式，警方耐心詢問相關年籍資料，但男子說話含糊不清、無法清楚表達，而且身上也沒有帶任何證件，警方先行將其帶返所內休息。

返所後警方準備進一步查證男子身分時，其母親正著急地跑進派出所報案找人，一進派出所看到兒子平安無事的坐在裡面，鬆了一口氣，透露簡男因與家人鬧脾氣負氣離家，出門後忘記回家的方向，所幸警方及熱心的店員幫忙，才能平安與家人團聚。

八德警分局提醒民眾，家中若有身心障礙家人，應避免單獨外出，時常拍照包括常穿衣著、特徵等，注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式的飾品或證件；民眾若發現疑似走失的身心障礙朋友或兒童、長者，可撥打110請警方協助。