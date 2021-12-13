加密貨幣暴起暴落，該領域指標龍頭比特幣11月中旬突破歷史新高，然迄今短短1個月暴跌約30%，著名華爾街大多頭伯恩斯坦（Rich Bernstein）點名科技股、加密貨幣，形容它們為泡沫資產，更將加密貨幣形容為「怪獸級泡沫」，恐重演2000年網路泡沫科技股崩跌90%的跌幅。

《CNBC》報導，伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）執行長伯恩斯坦以翹翹板形容，稱這一端是如同加密貨幣、科技股等泡沫資產，另一端則是其他資產，若展望2022、2023年後市，無疑該選擇另一端其他資產。

伯恩斯坦警告，泡沫資產可能會像2000年初網路泡沫時期重挫投資人，雖然他承認當時對網路通訊的展望，的確在未來十年實現，但實現獲利耗時之久，「若當時投資那斯達克指數成分股，需要長達14年的時間，才能夠達到收支平衡」。

此外，伯恩斯坦早於去年6月就已經警告比特幣等加密貨幣的風險，如今再次特別提醒，加密貨幣為有史以來最大的泡沫，更將其形容為「怪獸級泡沫」，他預估，「比特幣可能會如2000年的科技股泡沫一樣，崩跌90%」，投資人應該在基本面和估值之間，去謹慎評估。

比特幣自11月中旬衝破6萬8千美元的歷史新高後，報價下跌約30%，截至13日22點56分，下跌4.13%，暫報4萬7819元；不過今年迄今仍漲約63%。