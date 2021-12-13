根據Google公布與「鋼琴」、「譜」和「詞」的快速竄升關鍵字排行榜反映的「宅音樂」趨勢。（Google提供）

根據Google公布與「鋼琴」、「譜」和「詞」的快速竄升關鍵字排行榜反映的「宅音樂」趨勢。（Google提供）

疫情影響人們的生活方式，舉凡宅在家做甜點、上網找譜練琴，額外開發不同專長。根據Google公布與「鋼琴」、「譜」和「詞」的快速竄升關鍵字排行榜反映的「宅音樂」趨勢，資深音樂人彭季康表示，「宅在家的時間多了，演奏任何樂器，像是吹吹直笛也不錯。」

彭季康表示，疫情下在自家演奏，回歸一種純粹喜愛音樂的樂趣，「自彈自唱也是一種樂趣，運用數位樂器還可以接上麥克風，打造一個人的那卡西，很有意思。」

彭季康觀察，坊間購買具有自學功能的電子樂器人數變多了，「一台能接上數位APP、琴鍵會跟著發光的電子琴就很吸引人，甚至連找譜可能都不需要，樂器會發光引導樂曲的音符位置。」

板橋協奏曲藝術學院音樂總監黃彥博表示，就專業音樂領域而言，平常就會上網搜尋「譜」，是音樂人一直以來的常態，「但在疫情間確實有更多非音樂領域的人，除了網路買譜，也會尋找可用資源的譜來練習。」

黃彥博觀察，因為疫情而不能出門，在家練琴的學生積極度也變高，「對樂器和樂曲的熟練度有確實的提升，同時也練得比平常還要認真。」

天籟之音音樂藝術中心主任邱怡菱表示，疫情讓大家在家裡的時間變多，「多了很多時間練習，本來學習狀態不好，也因為練習機會多，相較於久久練一次，能每天持續性地接觸樂器，學習狀態也變好。」

邱怡菱表示，鍵盤類樂器之外，吉他的演奏族群在疫情間變多，也是另一個值得觀察的趨勢，「學習樂器演奏的人變多了，有人覺得彈到優美旋律的曲子，會覺得很紓壓。而相較於鋼琴、數位鋼琴，吉他攜帶方便，經濟也可負擔，願意一試的人很多。」

值得一提的是，今年自「鋼琴」關鍵字延伸而來的熱搜字還有「蕭邦鋼琴大賽」，鋼琴家嚴俊傑觀察，這可能是從今年東京奧運延續而來的全民熱度，「這屆蕭邦鋼琴大賽有9位台灣學子入圍，很多民眾、樂迷關心結果，入圍選手也很有話題性，一直到現在還有很多Podcast節目訪問他們。」