歌手阿肆作品「熱愛105度的你」，大街小巷幾乎民眾都能朗朗上口，今年登上2021 Google快速竄升關鍵字「歌詞」類排行榜第一名。彭季康表示，「熱愛」一曲是抖音短影音熱門曲，加上之前有模擬台北市長柯文哲歌聲演唱的版本，可說是同時反映政治時事，以及現代人追求快速聆聽音樂的狀態。

彭季康表示，「熱愛」一曲在政治人物的加持下，搭上話題熱潮，「這可說是一種跨界，不單單是一首歌，還有話題性，讓原本聽歌的人保持聽歌的熱度，平常不會聽歌的人，也因為好奇而搜尋來聽，因此成為『爆紅款』歌曲。」

彭季康觀察，「熱愛」一曲火紅的背後反映另一個現象，現代人喜歡使用短影音，「現在流行歌曲不像以前有前奏和鋪陳，而是追求簡短、快速，古典音樂一首可能需要40分鐘以上，以前的流行歌一首約為4、5分鐘，但現在的歌曲有個特色，2、3分鐘就結束，甚至沒有前奏，如同說話要直接進入重點，可快速聽完。」

邱怡菱表示，「熱愛」一曲的熱度從幼稚園小朋友到大人都會唱，還會編成舞蹈跳舞。彭季康表示，現在的流行樂界比較沒有專為兒童、青少年打造的歌曲，「過去有歌手范曉萱、徐懷鈺的歌曲，會專為10幾歲的人打造歌曲，現在較少。」

「歌詞」類排行榜前十名其他依序為「熱愛105度的你」、「刻在我心上的名字」、「玻璃心」、「嘉賓」、「建國路」、「stay」、「我很好騙」、「錯位時空」、「飛鳥和蟬」、「白月光與硃砂痣」。