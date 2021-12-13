「邁向過半大聯盟」13日以騎單車遊行宣講公投四個不同意。（邁向過半大聯盟提供）

「邁向過半大聯盟」13日以騎單車遊行宣講公投四個不同意。（邁向過半大聯盟提供）

民進黨高雄巿議員擬參選人組成的「邁向過半大聯盟」13日揹上「四個不同意 台灣更有力」的旗幟，以騎單車遊行宣講公投，呼籲高雄人再次勇敢，提高投票率投下四個不同意。

「邁向過半大聯盟」成員包括黃彥毓、林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、蘇致榮、洪村銘、湯詠瑜，13日單車遊行的路線也是去年罷韓首次遊行路線，現場共有20台腳踏車及4台大型宣傳車。

參選前鎮小港區市議員的黃彥毓這幾個星期站路口、掃菜市場，已完成近40場公投宣講，他以「苦行僧」方式，將大型燈箱看板背在身上宣講，他說這是提醒自己身上應有的責任跟義務。

擬參選鳳山區市議員的蘇致榮說，自己已與立委許智傑合作，以客廳會、茶餅會來宣傳公投四個不同意，民眾的接受度很高。

「邁向過半大聯盟」呼籲民進黨所有基層號召親友務必要在18號當天站出來投票，只要願意出來投票，「四個不同意」就能守護台灣未來。

2015年復興空難唯一倖存空姐黃敬雅13日以志工身分，隨基進黨新聞部主任張博洋等人在前鎮高中捷運站路口宣講，黃敬雅說，自己從小跟著媽媽參與黨外民主演說，今天是第1次以母親身分站上街頭，拜託支持者「四個不同意，台灣進國際」。

為鼓勵市民在12月18日出門投票，高雄巿長陳其邁近日也透過垃圾車廣播，提醒市民踴躍參與公投，並提醒18歲市民即具公投身分，投票時應注意攜帶身分證、印章及投票通知單等以節省時間。

四個不同意公投邁向過半大聯盟