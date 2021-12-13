核四公投領銜人黃士修（右）宣布，13日中午12時開始絕食，晚上7時抵達自由廣場，絕食到公投結果出來。在冷冷的夜晚，有支持者特地前往為他加油打氣。（鄧博仁攝）

1218四大公投即將登場，重啟核四公投領銜人黃士修今(13)日中午12時於自由廣場一路絕食到公投結果出爐。黃士修表示，面對國家機器，一個普通公民只能透過這樣的方式，來喚起社會對公投的重視。」

本周六就是1218全民公投，黃士修表示，從民調看來，重啟核四案幾乎是一比一的膠著，原因就是民進黨用政黨動員綁架多數民意，但身為台中人，沒有一刻忘記中部鄉親飽受空汙之苦，每年因為空汙死去的人高達數千，核廢在世界各國都能處理，結果政府與反核團體對排放到空氣的空汙卻視而不見，有如當年把猶太人趕進毒氣室的納粹。

黃士修說，人類先天缺乏同理心，但可以後天學習設身處地為人著想，人類是協作的社會，但這次我們卻看到人心的醜惡，這是捍衛民眾性命的最後一哩路，科學力量雖大，但我們已經後無可退。

黃士修表示，這次在自由廣場絕食，就是要訴求人民選擇的自由，更代表一個普通公民只能用身體和龐大的國家機器抗爭，希望自己的絕食能喚起大眾對公投的關注，無論你支持或反對哪個議題，都應該站出來投票，展現民主的意志。

有民眾特別從蘆洲來到現場，送上一盒暖暖包給黃士修，給予支持與鼓勵。