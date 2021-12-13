楊子儀劇中罹癌不久人世，婚禮場面催淚。（三立提供）

楊子儀、林筳諭劇中辦婚禮超催淚。（三立提供）

台視、三立八點檔《一個屋簷下》上演感人婚禮，劇中楊子儀罹癌，林筳諭盡力為楊子儀的生活留下紀念，女兒于婷也懂事地不再和林筳諭爭執，3人度過了一段溫馨的家庭生活，無奈楊子儀飾演的「人豪」病況急轉直下，眼看剩沒多少日子，用盡最後力氣和林筳諭求婚，終於要步入禮堂，場面動人。

劇組特地前往宜蘭找尋拍攝場景，夢幻的水上教堂讓楊子儀直呼：「這邊一天多少錢，以後我也要辦在這裡！」楊子儀透露，拍攝這場戲當下覺得很感恩：「謝謝老天爺，讓人豪撐下來，可以幫有月完成她的夢想。」他也表示由於劇情感人，自己也忍不住哽咽，不過有跟導演討論過，無論如何都要笑著參與這場婚禮，更加令人動容。林筳諭則透露：「其實跟子儀拍攝很累，因為人豪將不久於人世，所以我情緒都很緊繃，不能太開心。」

楊子儀與林筳諭認識很久，卻沒有彼此電話，一直以來維持「臉友」關係，他爆料，前一天晚上林筳諭特地傳訊息，請楊子儀早上7點moring call，楊子儀笑說：「我的班比她早，才不管要幾點叫她起床，5點半就打去叫她起來尿尿了！」林筳諭透露當天到了現場，楊子儀都故意迴避她的眼神，當場有一種被排擠的感覺，「他整個早上都不跟我講話，很擔心是不是哪裡得罪人。」楊子儀得知後笑回：「我是刻意的沒錯！不是說婚禮前新郎都不能看到新娘，所以這樣計畫啦！」