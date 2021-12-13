今天F1最終站阿布達比大獎賽中，荷蘭賽車手維斯塔潘(Max Verstappen)因比賽末段大會爭議判決，擊敗7屆冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)，驚奇拿下生涯首座總冠軍，而其實整個爭議賽況和途中一位車手失誤撞牆有關，導致之後安全車進場，選手們也獲得「免費進站」換輪胎的機會。

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Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers - he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

在這場比賽進行到第53圈時，威廉斯車隊的加拿大車手拉爾菲(Nicholas Latifi)撞上旁邊的護欄發生車禍，大會隨即派出安全車引導所有參賽者，這時任何車輛都要保持順序，不可超越安全車，使得選手們不太需要進站換胎，但位居前兩名的維斯塔潘和漢米爾頓各自做了不同決定。

漢米爾頓為保領先選擇往前走，不進站換胎，而第二名的維斯塔潘則被所屬紅牛車隊召回，想來個出奇制勝。而接著比賽是否重啟，將由賽事總監Michael Masi來做決定，而他的決定有幾種可能，第一就是讓安全車帶漢米爾頓後面的車陣跑完剩下圈數，漢米爾頓順利奪冠。

New F1 World Champion @Max33Verstappen’s Grand Prix win yesterday was thrillingly unpredictable, sensationally exciting, and also completely unfair… @LewisHamilton was robbed by rule-bending officials who wanted to give us all a great dramatic TV moment. That’s not sport. pic.twitter.com/VKvgg6EITc — Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2021

第二出示紅旗，車手全回站換胎，維斯塔潘和漢米爾頓在同起跑點廝殺，第三是據賽道上慢車「套圈」(指不同車輛行駛相同時間下，快車比慢車多跑一圈或N圈情況)重新安排車陣。再進行「動態發車」(安全車引導車輛按順序起跑，幾圈後若賽道情況轉好，安全車回維修區，賽車才能加速超車。)

而第56圈時Masi決定被套圈車輛繼續待在安全車陣中，但57圈時紅牛領隊向大會抗議為何維斯塔潘和漢米爾頓中間有慢車，沒想到之後Masi就決定讓中間5輛車超過安全車，隨後安全車也全數回維修站，之後漢米爾頓與維斯塔潘間已沒任何車輛阻隔，維斯塔潘靠新胎優勢在彎道超前奪冠。

https://t.co/xkPOXTmPHQ

inanmak zor ama yarışa son sıradan başlayan ve F1 kariyeri yerlerde sürünen Mick Schumacher, Nicholas Latifi zorla pistin dışına itiyor ve kaza yapmasına neden oluyor. — HasanALTIN (@sarilaci84) December 12, 2021

最後賓士車隊提出抗議，因為據規則，最後一輛慢車超過領跑者時(第57圈)，安全車應該在下一圈(第58圈)進站，不會是在同圈，而大會不一定讓落後1圈以上車輛先行，即使放行也是讓全部落後車輛一起走，但這次他們特別只移走兩人間的5輛車，所以引發爭議。

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

事後傳讓紅牛獲勝會讓比賽更有可看性，非一昧讓漢米爾頓拿下生涯第8座金盃，這讓英國媒體痛批FIA(國際汽車聯盟)標準，使F1完全變成一場秀。而2016年《美國自由媒體》以80億美元收購F1，讓大家猜測他們接手後極力想改變F1目的，是否和這場比賽有關，因為觀眾或許早看膩漢米爾頓奪冠。