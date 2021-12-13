受惠於石英元件應用火熱，晶技（3042）自結11月稅前獲利為2.26億元、年增37.4％，然而在中國手機市場庫存調整程度高於預期影響下，晶技11月毛利率36％、比10月大減1.7個百分點，也讓11月稅前獲利月減26％，累積前11月稅前獲利仍高達34.37億元，年增127.1％，稅前EPS為11.09元。

晶技今年前三季受惠於網通、筆電、5G手機出貨量大增，前三季營收創歷史新高、稅後獲利已經賺贏去年全年，不過供應鏈缺料帶來的長短料問題持續無解，遲早會因為客戶庫存過高而危及營運，也因此第四季晶技主動請客戶重新整理訂單，法人預期第四季營收雖然會比第三季下滑約1成，可是還是能夠優於去年同期，毛利率則有機會與第三季持平。

不過，中國手機市場出貨量僅能維持與去年差不多，成長率已經未如預期，榮耀崛起更讓中國市場前三大品牌的庫存壓力升高，都讓中國手機市場第四季必須積極調整庫存，幅度則比晶技原先預期還要大。

影響所及，晶技11月營收意外只有10.83億元、月減近14.6％，晶技11月自結稅前獲利為2.26億元，雖然還是比去年同期大增37.4％，可是因為手機用產品出貨比10月明顯下滑，不僅毛利率由37.7％下滑至36％，自結稅前獲利月減幅度也因此高於營收月減幅度、達26％，前11月自結稅前獲利為34.47億元，年增仍高達127.1％。

雖然11月營收、獲利月減幅度意外偏高，法人評估，晶技12月訂單可望比11月好轉，第四季營收還是能夠如原先預期般超越去年同期的32.3億元。