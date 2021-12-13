臉書社團《騎車環島趣》公開有高達22.4萬位成員，經常有社員分享各種騎機車旅遊的故事。一名網友今天一大早發文「到福壽山賞楓葉」，只不過3500多名網友看到原PO的機車十分「驚嘆」，該車從後座、腳踏甚至是車前，通通都綁上行李，整輛機車除了駕駛座，幾乎可說被「掩埋」，有網友打趣留言：「你確定不是被趕出家門嗎」。
這名網友今（13日）一早6時32分在臉書社團《騎車環島趣》發文：「到福壽山賞楓葉」，並分享自己的機車照。不過這張照片讓眾多網友看傻，紛紛驚呼：「真是違難了這台機車」、「感覺好危險……注意安全，旅途平安！還有……你確定不是被趕出家門嗎（誤）」、「機車在負重訓練，加油」、「家當都帶了嗎，祝福行車平安」、「這份量…………應該是要去喜馬拉雅山吧」、「流浪！擺攤！跑路！被迫離家……不要啊，安全第一。」、「只去福壽山就帶這樣，環島是否要請3.5隨車」、「準備住幾年呢」。
而原PO下午2點多更新進度：「晚上紮營廬山露營區」，獲得眾多其他網友回應：「真的厲害」、「注意保暖，行車平安」，對於眾多網友表示羨慕，原PO回應表示自己今年60歲了，59歲以前了從來沒有玩過，現在大約1個月會出來騎摩托車一趟，大約都4天左右，兩年前連Google都不會用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。