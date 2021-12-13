歲末年終，嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會化身弱勢孩童的圓夢巨人，日前帶領育幼院孩子一同進入國家歌劇院欣賞曾獲「科技藝術界奧斯卡」禮讚的：2021 NTT遇見巨人～黃翊工作室＋《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》跨界科技藝術劇場演出；在啟發孩子藝術心靈的同時，亦帶領孩子們參與歌劇院導覽巡禮，觀摩同獲世界不動產聯盟「全球卓越建設獎」殊榮的國際典範建築之美，以向大師致敬的信念，為孩子開啟美學視野。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示：「孩子是我們的寶貝，也是未來的希望！」今年很開心可以和基金會志工一起陪伴育幼院孩子，到台中國家歌劇院欣賞國際演出，聽著孩子們踴躍的分享，相信大家都收集了滿滿的故事和感動。他說，能有這一次的品牌跨界合作，其實源於嘉磐作品「東方嘉磐」（New Oriental），今年勇奪「全球卓越建築獎」，秉承向典範建築致敬的器度，因此策劃了為育幼院孩子圓夢的國家歌劇院之旅。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會特助魏榕廷則勉勵孩子們：「世界上從不缺乏美，只是缺少發現！」就像藝術家在舞台上所示現的蝶豆花變色實驗一樣。透過欣賞國際演出，基金會希望能作為一扇接軌國際視野的心靈之窗，引導孩子對科學產生好奇心，對藝術、音樂留下印記，並在互動中學會分享、學會愛！

歲末之際辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，然而因疫情未歇之故，不得不取消尾牙宴。堅持造善不間斷的嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」

正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，嘉磐慈善基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡盡可能地為孩子們圓夢，並依資助單位孩童之需求採購物資，由同仁分梯次帶著公益夥伴齊心挹注的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

魏嘉銘表示：「行善如一滴水注入大海，積少成多，便能讓愛永不乾涸！」透過「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」的辦理，期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。