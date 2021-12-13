中國國務院副總理胡春華和法國經濟、財政和振興部長布魯諾勒梅爾（Bruno Le Maire）13日以視訊會議的形式共同主持了第八次中法高級別經濟財金對話，雙方就創新深化中法經濟財金合作、國際宏觀經濟政策協調、雙邊重點領域和重大專案合作等問題深入探討，最終達成20項成果。

在國際和多邊事務方面，雙方堅定支援以世貿組織（WTO）為核心、以規則為基礎、非歧視性、開放、透明、包容的多邊貿易體制。另，雙方都支持一個開放、非歧視性和透明的公共採購環境，中方重申儘快加入世貿組織「政府採購協定」（GPA）的意願等。

重點領域和重大項目上的雙邊合作方面，雙方歡迎符合條件的法國金融機構在中國證券投資基金業協會（AMAC）註冊為外商獨資或合資私募基金管理人。中方歡迎符合條件的法資管理人將其獨資私募基金管理機構轉換為公募基金管理公司等。中方歡迎合格的法國機構投資者積極參與銀行間債券市場，通過多種管道增加持有人民幣資產。

另外，中法雙方還達成20項成果，包括雙方歡迎一家符合條件的法國銀行更多參與在華消費金融市場，並為此家法國銀行及其中國的銀行合作夥伴收購一家現有的消費金融公司提供便利；深化地方特色優勢農業產業合作等。

另，法國財政部公布的聲明稱，法國財長勒梅爾向胡春華強調，希望中國在確保維持公平的國際貿易競爭環境做更多工作，同時也和中國簽署豬肉貿易協議，允許法國豬肉可以出口到中國。