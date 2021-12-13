四大公投將於18日舉行投票，進入最後倒數階段。正反方及藍綠營全拚了，全台極力宣講、催票。國民黨籲請民眾12月18日一定要出來投票，喊出「四個同意，台灣更美麗」。民進黨則是主打宣傳不同意的重要性，喊出「四個不同意，台灣更有力」口號，全力備戰公投案。對此，資深媒體人黃暐瀚13日也分析可能結果。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/資料照)

國民黨昨於台北自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行」並與參與秋鬥的公民團體在凱道前大會師，民進黨也是府院黨大動員，各縣市舉行大型造勢，藍綠兩黨拚公投氣勢。國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨不思反省荒腔走板施政、持續動用國家機器與人民作對，但是他也樂見民進黨繼續採取「熱戰策略」，拉抬投票率。

而對於公投案，黃暐瀚13日也在臉書發文指出，只剩幾天就要公投了，公投是對事，並不是對人，支持民進黨，卻投同意，不行嗎？支持國民黨，也有幾案不同意，奇怪嗎？黃暐瀚認為，這是民意的檢驗，而且結果也並不會直接影響政權輪替，何必考慮這麼多？偏偏藍綠不讓你自己選擇，洗腦式地告訴你，「四個同意」、「四個不同意」，投下去，就對了！真的對嗎？當然不對。

黃暐瀚指出，如果照藍綠的「指引」，週六投出來的結果，將是藍綠的「支持率」，而不是對公投的「正反比」。不是說要讓公投跟大選脫鉤？要讓大家好好討論公投實質內容嗎？把這四案，連結「中國介入」，或「懲罰綠營」，其實都偏離了人民對重大議題的意見表態。

最後，黃暐瀚強調，就似是逆風堅持會被罵，他也一樣要說。他重申，公投是對事，選舉才對人，不管是藍綠白的支持者，都該認真瞭解四大公投，投自己想投的，別讓政客，幫自己做決定。