四大公投進入最後倒數階段，台北市議員羅智強今(13日)在臉書分享了一段影片，是過去民進黨立委范雲擔任社民黨召集人時，出席一場活動談論藻礁，當時她曾為環境保護議題痛批民進黨的作為。前民進黨立委郭正亮直言，范雲成為民進黨不分區立委，最大的功能是馴化公民團體。

郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》中表示，范雲是以公民團體代表、社民黨主席，變成民進黨不分區，她最大的功能就是馴化這些公民團體。郭正亮指出，之前國民黨立委陳雪生碰了范雲一下，就有20幾個婦女團體聲援她，「請問這次高嘉瑜有幾個婦女團體幫她聲援？就是0，民進黨婦女部對高嘉瑜的聲明只有63個字」，陳雪生碰范雲一下，民進黨婦女部用多大篇幅幫范雲說話？高嘉瑜被打成這樣，卻只有63個字，從這裡就看出范雲和民進黨婦女部的真面目，「就是雙標」，這個雙標她做得最徹底。

郭正亮指出，民進黨也有一些不分區是很堅持自己的主張，照樣講自己相信的事情，人家也會敬他們三分，「不然你一定要當第二任是不是？有些人只當一任就走了」。同時，郭正亮也很不解，為何范雲要放棄這麼多以前曾經主張的東西？

郭正亮認為，民進黨對四大公投的立場也是如此，而若要改變立場，至少要道個歉，這是最基本的，要溝通、說服別人，就不能說永遠都是自己對，哪有這種道理？立場轉變總要解釋，連一點不好意思都沒有，這樣怎說服人？

此外，針對范雲這段影片，羅智強指出，「范雲狂吐蔡英文，不轉發對不起范雲...」，須肯定范雲，她說得真好，「范雲委員，講真話的感覺，是不是很好？」國民黨立委鄭麗文同樣也在臉書轉發該段影片，並直言「協尋有理想的社民黨召集人范雲，不轉發對不起當年的良心！」