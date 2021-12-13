2021世界羽聯BWF世界羽球錦標賽第2天賽程，女單中華隊好手白馭珀登場，首戰經過38分鐘較量，以21比15、21比16擊退緬甸選手德圖莎，晉級32強。

德圖莎目前世界排名第77，落後世界第38白馭珀，首局德圖莎出現不少失誤，讓白馭珀在一路領先下先下一城；不過第2局德圖莎力圖扳回、打得比較積極，一開始白馭珀陷入2比4、3比5落後，但「小小白」發揮還是較穩定，靠著一波連得6分超前，技術暫停回來後德圖莎連搶4分追平比數，但隨後又出現失誤讓白馭珀回到領先，最終順利一局未失過關。

白馭珀從10月份就隨隊接連出征國際賽，西班牙世錦賽是這趟長征最後一戰，下一輪將對上第12種子、日本選手高橋沙也加，；德圖莎的父母都是羽球選手，父親曾在泰國當過幾年教練，後來回家鄉指導女兒，而德圖莎的偶像是寶島世界球后戴資穎、泰國依瑟儂，打法也受到兩位球星啟發，今年前進東京奧運，成為史上首位參加奧運的緬甸羽球選手。

東京奧運後、相隔4個多月重返國際賽的世界球后戴資穎，本屆世錦賽為女單頭號種子、首輪輪空，14日32強賽登場，迎戰世界第27俄羅斯女將柯塞茲卡雅，兩人過去只有2017年蘇迪曼盃交手過一次，當時小戴直落二勝出。