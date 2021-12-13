國民黨台中市立委第二選區候選人顏寬恒13日以反諷方式頒發台灣演藝之「議顏堂」排行榜，痛批媒體嚴重失衡，NCC睡著了嗎？國民黨也表示，11到12月以來有7個政論節目常以顏寬恒當主角進行造謠抨擊，一個半月下來累計175集負面曝光，這個現象宛如「集體霸凌」，堪稱空前絕後的「民主現象」，國民黨更痛批，難道在綠色恐怖執政下，是連米粉不能炒、攤也不能跑？

國民黨文傳會副主委林家興直言，「民進黨集體霸凌在野黨候選人」，並指近期可見特定政論節目著了魔似地，對於顏寬恒個人不斷批評及抹黑，而這波惡意攻擊讓顏寬恒的支持者也連帶遭殃，包括先前出席餐會竟慘遭檢調「押人取供」，難道在綠色恐怖執政下，是連米粉不能炒、攤也不能跑？如果民進黨執意如此抹黑，那民進黨又如何解釋林靜儀輔選會場送肉圓的事蹟呢？

林家興指出，更誇張的是，民進黨台中市議員施志昌更在政論節目脫口：「海線里長很多都是靠選舉在賺錢。」什麼時候正當的助選需要遭到檢調調查，支持候選人需要瞻前顧後、畏首畏尾，屢遭惡意攻擊？

對於蔡英文總統也加入這場「圍攻」，林家興表示，蔡英文近期罔顧社會安全，忽視高嘉瑜遭施暴案、面對雙北大跳電悶不吭聲，日前在烏日替林靜儀站台宣講時，卻影射顏寬恒是特權分子。事實上，在民眾眼裡，躲在民進黨背後的林秉樞，操控網軍、可優先打疫苗的作為，才是真正的「綠色特權分子」。

林家興表示，民進黨為地方補選進行集體式的霸凌，全黨上下抹黑、照三餐批評顏寬恒，甚至發動檢調介入單純的餐會，嚴重傷害台灣民主。林在此提醒，民眾本就有支持候選人的權利，顏寬恒、中二選民不會因為民進黨的全力欺壓、圍攻而有所退縮，必然展現地方民意，讓真正在地、照顧地方的候選人來服務。