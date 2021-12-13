連鎖迴轉壽司店「爭鮮」受到許多台灣人喜愛，而且屹立不搖20多年，有網友好奇，在萬物齊漲的環境之下，爭鮮為何可以從開幕以來，始終維持1盤30元不變，不料有內行人揪出一現象，證明其實有變相漲價。

一名網友昨(12)日在《PTT》表示，自從他有印象以來，爭鮮就是一盤30元，這十幾年來，頻頻看到餐飲業抱怨撐不下去了，不過都沒有看到爭鮮漲價，好奇詢問為什麼爭鮮可以活到現在？而且連味噌湯裡都還吃得到魚塊，也是一碗30元，讓他直呼：「真心覺得有點佛」。

貼文一出引起熱議，並釣出許多老饕紛紛回應「你不覺得量一直在縮水嗎」、「薄切魚片滿足你的奢華想像」、「以前還有找代言，現在連代言人都省了」、「30一盤，根本賺翻」、「三盤都能買個厚實的大便當了」。

有內行人分析，生魚片的量從以前的4厚切片變成2小薄片，豆皮壽司從一盤3個變2個，鰻魚以前30元2片，現在只有60元一片，而且魚片薄到會透光，直言雖然維持一盤30元，但是食材的量一直變少，其實形同變相漲價，而且如果現在賣30元還能賺，代表以前賺爆了。

還有網友指出，「以前吃30盤就很撐，現在50盤才八分飽」、「他再漲價大概就沒人要吃了」；不過也有網友認為「算佛心了」、「鮭魚還ok啊」、「是其他家亂貴一通」。