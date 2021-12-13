28歲馬來西亞女星譚素美（Elizabeth Tan）除了是位模特兒，還演歌雙棲，2014年憑著一首〈Knock Knock〉在當地爆紅，不時會在YouTube發布翻唱歌曲，近日則因一段8秒換衣片再次掀起熱議，原來是她被瘋猜沒穿內衣激凸了。

影片中，譚素美披著一頭長髮，先是穿著白色T恤、深藍色短褲亮相，秀出修長美腿，打扮相當居家，臉上看起來也沒化妝，接著畫面一轉，她在一秒之內換上合身細肩帶洋裝，髮型、妝容也都打理好了，細看洋裝還是透膚材質，苗條S曲線相當吸睛。

譚素美疑似激凸。（圖／翻攝自抖音）

譚素美亮麗換裝。（圖／翻攝自抖音）

而譚素美Po出影片後，就有眼尖網友發現她在穿白T尚未換裝前，雙峰明顯凸出堅挺兩點，猜她可能沒穿內衣激凸了，吸引大批粉絲忍不住瘋狂重播、轉傳，短短8秒影片目前已有82萬人點讚、超過160萬人次觀看。

譚素美在馬來西亞人氣火紅，曾在大馬音樂大獎APM上奪下第14屆最佳女歌手，IG有超過194萬人追蹤，是不少人心中的女神。今年3月，她和企業家男友秘密結婚，震驚許多粉絲，一度掀起轟動，她為此發文道歉，可現小倆口已受到許粉絲祝福，她也不時會分享夫七日常放閃。