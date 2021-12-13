大陸首次發現新冠病毒Omicron變種病毒株。天津市疫情防控指揮部13日傍晚公布，天津市疾病預防控制中心對本月9日天津市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道樣本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出Omicron變種病毒株（B.1.1.529進化分支）。
天津疫情防控指揮部表示，該名在天津的感染者，是入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。
大陸首次發現新冠病毒Omicron變種病毒株。天津市疫情防控指揮部13日傍晚公布，天津市疾病預防控制中心對本月9日天津市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道樣本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出Omicron變種病毒株（B.1.1.529進化分支）。
天津疫情防控指揮部表示，該名在天津的感染者，是入境閉環管控人員，目前於定點醫院隔離治療。
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