時代雜誌《Time》將特斯拉公司(Tesla)、SpaceX太空公司的創辦人與首席執行長伊隆馬斯克(Elon Musk)選為「2021年度風雲人物」。雜誌認為他在太空業產和電動汽車方面的工作，以及他提出的人類前往火星的計劃、加密貨幣的投資都造成了極大的話題，而他行事風格特立獨行， 一舉一動都受到矚目，不僅是話題，還包括全球經濟。

時代雜誌從1927年開始選出年度風雲人物，最近的獲獎者包括「環保少女」桑伯格(Greta Thunberg)、美國總統拜登(Joe Biden)，和美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)。時代雜誌經常強調，這個頭銜不表示對人物的正向肯定，而表示人物的影響力。不過在今次的時代網站上，對馬斯克的介紹相當正向。

簡介說，馬斯克先生「讓政府和行業屈服於他的雄心壯志」。幾年前他還經常被嘲笑不切實際，但如今他的SpaceX太空公司成為美國航太總署最常簽約的合作夥伴，他的推特發言也常決定了隔天股市的上下。

馬斯克主持特斯拉新車發表會，許多支持者將他視為偶象。(圖/Time)

現年49歲的南非裔企業家馬斯克，是近20年來最特別的科技業經營者，他一直敏銳的走在技術和工程的前沿。

他第1個成功的事業是PayPal，並以此發家致富，但是他卻將PayPal的經營轉交給其他人，傾盡全力投入SpaceX、特斯拉、The Boring Company 和 Neuralink， 在貯能、健康和太空旅行上，取得了令人難以置信的進步。