林秉樞特權疫苗案，台北市衛生局：他是以員工同住者身分打殘劑。(圖/游淑慧臉書)

全國矚目的林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件，近日爆林秉樞特權疫苗案外案。台北市衛生局今晚解釋，他是以員工同住者身分打殘劑。北市議員游淑慧對衛生局回應指出，「熟悉殘劑規定的人，應該一看就發現問題了。當日的殘劑數量過高了！」

游淑慧分析指出，當天的殘劑人數，佔全天施打人數近20％。中央流行疫情指揮中心在6月25日對於殘劑的定義是很嚴格而明確的。為【當日最後一瓶】疫苗開瓶的剩餘劑量。簡單來說，一瓶若最多可打15人，當日最後一瓶剩餘劑量怎麼打到20人？需要兩瓶才夠。

游淑慧表示，按衛生局的調查，小禾馨當天預約報到施打人數 85人，殘劑施打人數20人，

總共打了105人。開了7瓶疫苗，平均每瓶打15人，按數字推算，合資格者報到人數85人，其實開到第6瓶就應足夠（15＊6＝90），而且還剩5劑殘劑。但最後開到7瓶，等於多開一瓶，15＋5，殘劑量也增為20劑。

游淑慧質問，是否有刻意技巧性多開瓶來增加殘劑，以做為各種關係人的施打？等衛生局確實查察。一天多20個殘劑，甚至比其他大型醫療院所更大量。整個7、8月疫苗最緊張時刻，到底有多少人是以殘劑名義施打？最後游淑慧強調「殘劑不是公關品，更不是販售品。」

網友回應附和表示：「原來殘劑還可以偷吃步，呵呵」、「禾馨一向嗆的很啊，好好查查他們！」、「感覺政府只是用謊言在遮掩事實」。