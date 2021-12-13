「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單揭曉，獲獎常勝軍「歐客佬精品咖啡」，不僅拿下十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及金口碑獎；首次參賽的「旅禾泡芙之家」也拿下首獎、網路人氣獎及最佳新人獎，兩大品牌成為本屆最大贏家。另外，「臻品植萃」不僅名列十大伴手禮，同時也拿下現場人氣獎的肯定。

台中市長盧秀燕表示，台中市十大伴手禮是經過關關卡卡票選出來的精品，全是民眾心目中最能代表台中的禮品，自用、送禮兩相宜。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為幫助業者迎接各節日的送禮需求，工策會於年前舉辦台中市十大伴手禮票選活動，透過民眾投票參與，選出心目中的台中伴手禮代表，提升民眾對十大伴手禮的認同，藉此增添買氣，鼓勵廠商爭取得獎，奠定台中市十大伴手禮的殿堂級殊榮，打造屬於台中的金字招牌。

工策會表示，今年十大伴手禮得獎名單，分別為歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品、法布甜、向陽房食品、不二糕餅、小林煎餅、臻品植萃、沁木手作工作室、光山行；現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、臻品植萃獲得；網路人氣獎由小林煎餅、旅禾泡芙之家獲得；金口碑獎則由歐客佬獲得；最佳新人獎則由旅禾泡芙之家奪下；另依據票選結果，總分最高前50名的廠商可獲頒好禮標章。

歲末年終，喜迎即將到來的聖誕節、跨年，以及華人最重要的春節，對伴手禮業者來說，即將進入送禮傳統旺季，預期年節假期將吸引大量遊客到台中跨年、走春，台中十大伴手禮可望成為指標熱銷商品。

值得一提的是，成立於2009年的歐客佬精品咖啡，從咖啡豆的選取、儲存、混合、烘焙、研磨到咖啡的製作，所有步驟都是自主獨立完成，多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，是全台唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌。

歐客佬這次不僅拿下十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及金口碑獎，歐客佬已連續三年獲獎。歐客佬執行長王信鈞表示，歐客佬這次得獎，很感謝台中市政府舉辦這次活動、有助於活絡市場氣氛，同時感謝市民對歐客佬咖啡的大力支持。