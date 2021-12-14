印度今天成功測試自主研發的超音速飛彈輔助釋放魚雷（SMART）系統。印度國防部表示，這套系統將有助海軍加長反潛作戰距離。

印度國防部發布新聞稿表示，由國防研究暨發展組織（DRDO）研發的超音速飛彈輔助魚雷，今天在奧里薩省（Odisha）惠勒島（Wheeler Island）試射成功。

新聞稿說，這是一套以飛彈為基礎的次世代遠距魚雷發射系統，為延長傳統魚雷打擊距離而設計，進而強化反潛能力。

印度國防部說明，這套系統由兩節固態燃料推進器、電子機械促動器、和精準慣性導航系統所組成，可從地面機動發射車發射，魚雷先以超音速飛彈為載具，飛抵預定空域後彈出，由降落傘系統輔助入海，再朝目標潛艦攻擊。

新聞稿並未披露魚雷的打擊距離，但印度去年10月也曾成功試射同型系統，當時有媒體報導稱射程可達650公里，且是全球首創複合式水下打擊武器，水面艦不必再因執行魚雷發射任務而面臨遭敵艦攻擊的風險。

DRDO稍後在推特分享了試射短片。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）祝賀DRDO團隊試射任務成功，並形容這是印度「打造未來防禦性武器的完美範例」。

印度與中國的關係現因邊境對峙處於緊繃狀態。印度除積極研發或購買地面及空中武器之外，也強化開發反潛武器技術，以面對不時出沒在印度洋的中國人民解放軍潛艦。

印度空軍11日也成功以直升機試射遠距反坦克（SANT）飛彈，號稱射程可達10公里。

另方面，印度國防部今天在回覆國會詢問的文件中重申，印度政府承諾維護印度洋區域的正面環境，支持以國際法為基礎的航行自由、飛越自由和無阻礙商業，不會畏懼於威嚇。

印度國防部表示，印度與區內與區外夥伴均有著密切海事合作，包括多邊軍事演習、聯合巡邏等，以在包容與合作的模式下，促進區內海事安全。