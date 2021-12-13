今天要來向大家介紹一位高中女籃球員，她叫克魯克斯(Audi Crooks)，小小年紀就擁有191公分、98公斤的龐大身材，這幾乎讓她在場上虐翻同齡對手，有如女版的「俠客」歐尼爾(Shaq O'Neal)，當然她不只靠身材，場上的技巧也相當了得。
克魯克斯出身於籃球世家，父母親全是籃球員，這也讓她的身材和運動細胞都得到良好遺傳，叔叔還是大學美式足球校隊進攻協調員、四分衛教練，雖然兩項運動有些許差異，她也從中獲得不少經驗，另外讓人驚嘆的是她還曾贏得高中鉛球比賽冠軍。
克魯克斯今年高三，已經是球隊老油條，而她早在高一時就改寫不少愛荷華州高中賽史紀錄，如最多進球數、第二高超過7成投籃命中率，還以總得分626分成該州歷史新人得分王，更以270次投籃命中打破新生紀錄、320顆籃板排歷史第三，場均得分則是25.3。
高一賽季她就率領加里根高中贏得州冠軍，並被評為愛荷華州年度最佳球員，而現在高三的她據說已收到不少大學的邀約，包含密蘇里州立大學、愛荷華州立大學等9所名校，未來也非常有機會挑戰最高殿堂WNBA，不過根據規定她必須讀完大一。
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