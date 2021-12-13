新華社報導，國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組委今天（13日）發佈第二版《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》，就核酸檢測、健康監測、密接管理等方面內容，提供了更加詳實的信息。除在入境和離境時接受核酸檢測外，運動員、隨隊官員等每日也須進行核酸檢測。醫務人員將在冬奧村／冬殘奧村、住宿地點及部分場館的採集點採集口咽拭子。

在賽時期間，須每天主動監測個人健康狀況，並通過「冬奧通」App健康監測系統上報。進入訓練及競賽場館，或冬奧村／冬殘奧村之前，須接受紅外線體溫檢測。

若核酸檢測結果為疑似或陽性，相關人員需進行鼻咽拭子複檢，每個場館及住宿地點均有指定工作人員陪同複檢。

若相關人員已出現症狀，須告知上述工作人員及新冠聯絡官，並乘坐專用車輛前往指定醫院進行複檢，按照醫院要求等待核酸檢測結果。

如果複檢結果依然呈陽性，則相關人員將無法繼續比賽或工作，有新冠症狀人員須到指定醫院接受治療，無新冠症狀人員須到指定設施進行隔離，相關人員須乘坐指定車輛前往隔離設施。

在醫院或隔離設施，將提供英語服務，開展健康監測。每日供應品種多樣的三餐，照顧不同的飲食需求。提供免費wifi無線網路，可以與新冠聯絡官及團隊保持聯繫。

遵照一事一議原則，新冠聯絡官、監護人（適用未成年人）以及相關人員所屬團隊可以在北京冬奧組委指定時間段內進入設施遞送物品，提供支持（如慰問品、安全檢查等）並告知醫務人員護理相關事宜。

醫院和隔離設施內設有無障礙房間及經驗豐富的工作人員，可按需提供日常護理服務（如吃飯、如廁、更衣、洗澡等）。

運動員可以申請室內訓練裝備，條件允許的情況下將滿足要求。隔離人員可以開窗通風，但不得外出。此外，還將提供心理健康支持。

隔離人員將根據中國衛生部門制定的出院指南解除隔離。離境前，須確認知曉目的地和中轉國家（地區）最新入境要求，乘坐賽事專用車輛到北京首都國際機場。

如確認為密切接觸人員，可在24小時檢測結果為陰性的情況下，選擇乘坐專用交通工具前往機場並離境。